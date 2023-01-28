В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись ВАЗ и Lexus: один из водителей госпитализирован (ВИДЕО)

По словам очевидцев, ДТП произошло около 14:00. Водитель ВАЗ получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.

В сети распространили видео с места аварии.

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В субботу, 28 января, в Днепре на перекрестке проспектов Александра…

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