В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись ВАЗ и Lexus: один из водителей госпитализирован (ВИДЕО)

В сети распространили видео с места аварии.
По словам очевидцев, ДТП произошло около 14:00. Водитель ВАЗ получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.
Правоохранители выясняют детали и обстоятельства аварии.
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