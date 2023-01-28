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  • В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись ВАЗ и Lexus: один из водителей госпитализирован (ВИДЕО)

В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись ВАЗ и Lexus: один из водителей госпитализирован (ВИДЕО)

Сегодня 19:25
просмотров

В субботу, 28 января, в Днепре на перекрестке ул. Паниказы и Запорожского шоссе произошло ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ и Lexus.

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись ВАЗ и Lexus: один из водителей госпитализирован (ВИДЕО)

В сети распространили видео с места аварии. 

По словам очевидцев, ДТП произошло около 14:00. Водитель ВАЗ получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. 

Правоохранители выясняют детали и обстоятельства аварии. 

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Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись ВАЗ и Lexus: один из водителей госпитализирован (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись ВАЗ и Lexus: один из водителей госпитализирован (ВИДЕО)Русский

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