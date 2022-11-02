В Днепре на Запорожском шоссе сбили ребенка

В Днепре на Запорожском шоссе черная "Волга" сбила ребенка.

Авария произошла около 16:40 напротив бассейна. Водитель сбил 12-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу.

По предварительной информации, водитель в автомобиле «Волга» двигался по Запорожскому шоссе в направлении подстанции. В этот момент возле пешеходного перехода дорогу пересек мальчик на самокате.

По словам водителя, он не справился с управлением и сбил ребенка. Мальчика госпитализировали. На месте аварии работают полиция и следователь по ДТП. Все обстоятельства установливаюся. Пробки нет.

Источник: «Дніпро Оперативний«

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