В Днепре на Запорожском шоссе сбили ребенка

Авария произошла около 16:40 напротив бассейна. Водитель сбил 12-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу.
По предварительной информации, водитель в автомобиле «Волга» двигался по Запорожскому шоссе в направлении подстанции. В этот момент возле пешеходного перехода дорогу пересек мальчик на самокате.
По словам водителя, он не справился с управлением и сбил ребенка. Мальчика госпитализировали. На месте аварии работают полиция и следователь по ДТП. Все обстоятельства установливаюся. Пробки нет.
Источник: «Дніпро Оперативний«
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