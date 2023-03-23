В Днепре на Запорожском шоссе мужчина выпрыгнул с балкона 9-го этажа: комментарий полиции

Вчера, 22 марта, на Запорожском шоссе, 60 произошел ужасающий инцидент.

Там молодой человек выпрыгнул с балкона 9-го этажа.

Об этом сообщают в соцсетях местные жители.

Также отмечается, что в последнее время мужчина говорил, что ему все надоело, он хочет покончить с жизнью.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Там нам сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство. Все обстоятельства устанавливаются.

Фото 18+.

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