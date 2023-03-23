В Днепре на Запорожском шоссе мужчина выпрыгнул с балкона 9-го этажа: комментарий полиции

Там молодой человек выпрыгнул с балкона 9-го этажа.
Об этом сообщают в соцсетях местные жители.
Также отмечается, что в последнее время мужчина говорил, что ему все надоело, он хочет покончить с жизнью.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Там нам сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство. Все обстоятельства устанавливаются.
Фото 18+.
Читайте также:
Автор:
Движение затруднено в направлении левого берега.
Вещевые рынки Днепра постепенно приходят в упадок. Продавцов становится все…
Известный днепровский путешественник отправился в пешее путешествие по Украине.
В апреле жителям Днепра и Днепровского района будут отключать газ.
Движение затруднено в направлении левого берега.
В Кривом Роге планируют открыть детские сады, но только те, где есть бомбоубежища.
Вещевые рынки Днепра постепенно приходят в упадок. Продавцов становится все меньше, желающих покупать там одежду тоже. От некоторых остается только название и воспоминания, а также груда металла, когда-то служившая прилавками.
Известный днепровский путешественник отправился в пешее путешествие по Украине.
В апреле жителям Днепра и Днепровского района будут отключать газ.
В Днепропетровской области начинается нерестовый запрет.
Днепропетровщина возглавила список регионов, где больше всего больных туберкулезом.
В Днепре запустили специальные маршрутки к кладбищам города.
Вчера, 22 марта, состоялась 35-я сессия Днепровского городского совета.
В Днепре сгорел легковой автомобиль.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!