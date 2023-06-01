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  • В Днепре на Запорожском шоссе мотоциклист и трактор не поделили дорогу: видео момента

В Днепре на Запорожском шоссе мотоциклист и трактор не поделили дорогу: видео момента

Сегодня 21:15
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В четверг, 1 июня, в Днепре произошло ДТП на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи. Там столкнулись мотоциклист и трактор.

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе мотоциклист и трактор не поделили дорогу: видео момента

Судя по видео момента аварии, которое попало на ситуационный центр Днепра, трактор ехал по Запорожскому шоссе со стороны улицы Космической и начал поворачивать налево, на улицу Паникахи. В это время по Запорожскому шоссе со стороны улицы Аэропортовской двигался мотоциклист с пассажиркой.

Мотоциклист пытался избежать столкновения, из-за чегомотоцикл завалился на бок, однако все равно врезался в трактор. Водитель мотоцикла поднялся самостоятельно, а вот пассажирка осталась лежать на асфальте. Вероятно, она получила легкие телесные повреждения.

Все обстоятельства аварии устанавливает следователь за ДТП.

 

Источник: Информатор

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