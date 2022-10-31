Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Западном 14-летние подростки спасли жизнь мужчине

Сегодня 16:41
просмотров

В Днепре двое 14-летних парней спасли жизнь мужчине, которому стало плохо.

Новости Днепра про В Днепре на Западном 14-летние подростки спасли жизнь мужчине

Как пишет местная жительница Мария Зиновьева, на жилом массиве Западный мужчине внезапно стало плохо, он упал на землю. Прохожие не обращали внимания на мужчину. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не два 14-летних парня.

Алексей и Никита, увидев мужчину, нашли медиков, которые как раз стояли неподалеку, и позвали их на помощь.

Сотрудники скорой Ярослав Загребельный и Марина Кислая осмотрели пострадавшего и оказали ему необходимую помощь.

Новости Днепра про В Днепре на Западном 14-летние подростки спасли жизнь мужчине

Спасибо всем, кому не безразлично горе других. Вместе – мы сила!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Западном 14-летние подростки спасли жизнь мужчинеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Западном 14-летние подростки спасли жизнь мужчинеРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Щебнедробительный завод, дачи и пещеры: ТОП-10 неизвестных фактов о Монастырском острове
    Новости Днепра
    Сегодня 17:29
    Щебнедробительный завод, дачи и пещеры: ТОП-10 неизвестных фактов о Монастырском острове

    У Днепра есть свой остров – Монастырский. Каждый день он…

    Днепрянин продавал фейковые бронежилеты и конфиденциальную информацию: что ему грозит
    Новости Днепра
    Сегодня 17:06
    Днепрянин продавал фейковые бронежилеты и конфиденциальную информацию: что ему грозит

    В Днепре будут судить мужчину, который через интернет продавал бронежилеты…

    На Днепропетровщине «ютубер» призывал ВСУ сложить оружие
    Новости Днепра
    Сегодня 16:14
    На Днепропетровщине «ютубер» призывал ВСУ сложить оружие

    В Днепропетровской области будут судить мужчину, который в соцсети призывал…

    Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:25
    Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

    Одна из улиц Днепра почти полностью «состоит» из старинных доходных…

    Последние новости

    Шмигаль заявил, что до конца года Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии по вступлению в ЕС
    Шмигаль заявил, что до конца года Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии по вступлению в ЕС

    Премьер-министр Украины заявил, что Украина выполнила большинство рекомендаций Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении в ЕС.

    Сегодня 17:36
    0
    просмотров
    Щебнедробительный завод, дачи и пещеры: ТОП-10 неизвестных фактов о Монастырском острове
    Щебнедробительный завод, дачи и пещеры: ТОП-10 неизвестных фактов о Монастырском острове

    У Днепра есть свой остров – Монастырский. Каждый день он привлекает к себе сотни горожан. Сюда приходят побегать, погулять с детьми, животными, просто пройтись полюбоваться красотами воды. Журналисты dnepr.info собрали ТОП -10 интересных фактов о Монастырском острове в Днепре

    Сегодня 17:29
    просмотров
    Днепрянин продавал фейковые бронежилеты и конфиденциальную информацию: что ему грозит
    Днепрянин продавал фейковые бронежилеты и конфиденциальную информацию: что ему грозит

    В Днепре будут судить мужчину, который через интернет продавал бронежилеты и личную информацию украинцев.

    Сегодня 17:06
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине «ютубер» призывал ВСУ сложить оружие
    На Днепропетровщине «ютубер» призывал ВСУ сложить оружие

    В Днепропетровской области будут судить мужчину, который в соцсети призывал ВСУ сложить оружие.

    Сегодня 16:14
    просмотров
    Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)
    Железная винтажная лестница и бордель напротив: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

    Одна из улиц Днепра почти полностью «состоит» из старинных доходных домов. Небольшие двух-трехэтажные здания напоминают о возрасте города и рассказывают его историю.

    Сегодня 15:25
    просмотров
    В Днепре возле остановок начали появляться огромные бетонные «коробки»: зачем они
    В Днепре возле остановок начали появляться огромные бетонные «коробки»: зачем они

    В Днепре возле остановок начали устанавливать огромные бетонные сооружения.

    Сегодня 15:05
    просмотров
    На дороге лежала концовка: в Павлограде нашли расчлененный труп
    На дороге лежала концовка: в Павлограде нашли расчлененный труп

    В воскресенье, 30 октября, в Павлограде обнаружили расчлененное тело женщины.

    Сегодня 14:52
    0
    просмотров
    В Днепре мужчина вылез на пятиэтажку, чтобы снять на видео момент прилета
    В Днепре мужчина вылез на пятиэтажку, чтобы снять на видео момент прилета

    В Днепре задержан мужчина, который снял на видео сегодняшний прилет по городу.

    Сегодня 14:15
    просмотров
    Из картона, картошки и мыла: как сделать свечи своими руками (ИНСТРУКЦИЯ)
    Из картона, картошки и мыла: как сделать свечи своими руками (ИНСТРУКЦИЯ)

    Сегодняшнее утро в Днепре и по всей Украине началось с ракетных обстрелов и объявления о энергетической тревоги для региона. Враг бьет по критической инфраструктуре, поэтому в городе возможны отключения света. В магазинах же найти свечку стало настоящим квестом –в продаже…

    Сегодня 13:50
    0
    просмотров
    Сегодня в Днепре некоторые жители остались без воды: почему и адреса
    Сегодня в Днепре некоторые жители остались без воды: почему и адреса

    Сегодня, 31 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 13:10
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх