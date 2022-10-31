В Днепре на Западном 14-летние подростки спасли жизнь мужчине

Как пишет местная жительница Мария Зиновьева, на жилом массиве Западный мужчине внезапно стало плохо, он упал на землю. Прохожие не обращали внимания на мужчину. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не два 14-летних парня.
Алексей и Никита, увидев мужчину, нашли медиков, которые как раз стояли неподалеку, и позвали их на помощь.
Сотрудники скорой Ярослав Загребельный и Марина Кислая осмотрели пострадавшего и оказали ему необходимую помощь.
Спасибо всем, кому не безразлично горе других. Вместе – мы сила!
Читайте также:
Автор:
У Днепра есть свой остров – Монастырский. Каждый день он…
В Днепре будут судить мужчину, который через интернет продавал бронежилеты…
В Днепропетровской области будут судить мужчину, который в соцсети призывал…
Одна из улиц Днепра почти полностью «состоит» из старинных доходных…
Премьер-министр Украины заявил, что Украина выполнила большинство рекомендаций Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении в ЕС.
У Днепра есть свой остров – Монастырский. Каждый день он привлекает к себе сотни горожан. Сюда приходят побегать, погулять с детьми, животными, просто пройтись полюбоваться красотами воды. Журналисты dnepr.info собрали ТОП -10 интересных фактов о Монастырском острове в Днепре
В Днепре будут судить мужчину, который через интернет продавал бронежилеты и личную информацию украинцев.
В Днепропетровской области будут судить мужчину, который в соцсети призывал ВСУ сложить оружие.
Одна из улиц Днепра почти полностью «состоит» из старинных доходных домов. Небольшие двух-трехэтажные здания напоминают о возрасте города и рассказывают его историю.
В Днепре возле остановок начали устанавливать огромные бетонные сооружения.
В воскресенье, 30 октября, в Павлограде обнаружили расчлененное тело женщины.
В Днепре задержан мужчина, который снял на видео сегодняшний прилет по городу.
Сегодняшнее утро в Днепре и по всей Украине началось с ракетных обстрелов и объявления о энергетической тревоги для региона. Враг бьет по критической инфраструктуре, поэтому в городе возможны отключения света. В магазинах же найти свечку стало настоящим квестом –в продаже…
Сегодня, 31 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!