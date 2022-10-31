В Днепре на Западном 14-летние подростки спасли жизнь мужчине

В Днепре двое 14-летних парней спасли жизнь мужчине, которому стало плохо.

Как пишет местная жительница Мария Зиновьева, на жилом массиве Западный мужчине внезапно стало плохо, он упал на землю. Прохожие не обращали внимания на мужчину. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не два 14-летних парня.

Алексей и Никита, увидев мужчину, нашли медиков, которые как раз стояли неподалеку, и позвали их на помощь.

Сотрудники скорой Ярослав Загребельный и Марина Кислая осмотрели пострадавшего и оказали ему необходимую помощь.

Спасибо всем, кому не безразлично горе других. Вместе – мы сила!

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