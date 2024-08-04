В Днепре на заезде на Новый мост столкнулись Toyota и Mercedes

Сегодня, 4 июля, на заезде на Новый мост в Днепре произошло ДТП.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Ситуационный центр Днепра.

Дорогу между собой не поделили Toyota и Mercedes.

Судя по видео, водитель Toyota ехал по Слобожанскому проспекту в направлении Нового моста. В этот момент с Мануйловского проспекта возвращал Mercedes, вероятно, автомобиль занесло и он столкнулся с Toyota, — говорится в сообщении.

В результате ДТП движение сильно усложнено, на месте работают соответствующие службы.

О погибших или пострадавших не сообщалось.

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