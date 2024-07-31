В Днепре на Ивана Мазепы не разминулись мусоровоз и «Жигули» (ФОТО)

Также усложнено движение у станции метро Метростроителей. Здесь в ряд стоят три фуры «на аварийке».

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