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В Днепре на Ивана Мазепы не разминулись мусоровоз и «Жигули» (ФОТО)

Сегодня 14:54
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В Днепре на проспекте Мазепы произошло ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на Ивана Мазепы не разминулись мусоровоз и

В среду, 31 июля, на проспекте Ивана Мазепы произошло ДТП.

Известно, что на дороге «не разминулись» мусоровоз и «Жигули».

Предварительно, без пострадавших. На месте работает патрульная полиция, сообщает Днепр Инфо.

Движение несколько усложнено. Проездная только часть дороги.

Новости Днепра про В Днепре на Ивана Мазепы не разминулись мусоровоз и

Также усложнено движение у станции метро Метростроителей. Здесь в ряд стоят три фуры «на аварийке».

Новости Днепра про В Днепре на Ивана Мазепы не разминулись мусоровоз и

Новости Днепра про В Днепре на Ивана Мазепы не разминулись мусоровоз и

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