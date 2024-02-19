В Днепре на Ивана Мазепы мужчина упал на лестнице в подъезде и умер

На днях в Днепре произошло ужасное событие - в доме на проспекте Ивана Мазепы мужчина упал на лестнице в подъезде и умер.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что, вероятно, горожанин не удержал равновесие, упал на лестнице и очень сильно разбил голову. Полученная травма стала для него смертельной.

На место вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что несчастный случай произошел 14 февраля. Личность мужчины установили — это местный житель 1978 года рождения. Все обстоятельства выясняют полицейские.

Предварительно, без телесных повреждений. Все обстоятельства выясняют правоохранители, — сообщили нам в полиции.

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