В Днепре на Ивана Мазепы мужчина упал на лестнице в подъезде и умер

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что, вероятно, горожанин не удержал равновесие, упал на лестнице и очень сильно разбил голову. Полученная травма стала для него смертельной.
На место вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что несчастный случай произошел 14 февраля. Личность мужчины установили — это местный житель 1978 года рождения. Все обстоятельства выясняют полицейские.
Предварительно, без телесных повреждений. Все обстоятельства выясняют правоохранители, — сообщили нам в полиции.
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