В Днепре на Южном мосту загорелся грузовик

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 14:28.
На Южном мосту загорелся грузовик «ГАЗель».
Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что загорелся грузовой автомобиль «ГАЗель». Площадь пожара составила 6 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.
Огонь удалось потушить через 30 минут. Погибших и травмированных нет.
К тушению пожара были привлечены 13 спасателей.
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