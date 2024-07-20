В Днепре на Южном мосту загорелся грузовик

Сегодня в Днепре дотла выгорел грузовик.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 14:28.

На Южном мосту загорелся грузовик «ГАЗель».

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что загорелся грузовой автомобиль «ГАЗель». Площадь пожара составила 6 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.

Огонь удалось потушить через 30 минут. Погибших и травмированных нет.

К тушению пожара были привлечены 13 спасателей.

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