Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Исполкомовской мужчина стрелял в бездомную собаку: комментарий полиции

Сегодня 10:11
просмотров

У Дніпрі помітили собаку із пораненою лапою.
Новости Днепра про В Днепре на Исполкомовской мужчина стрелял в бездомную собаку: комментарий полиции

Фото иллюстративное

Вчера, 4 августа, в сети горожане опубликовали фото раненой собаки и сообщили, что в Днепре по улице Исполкомовской в ​​нее стрелял неизвестный. По предварительной информации, сообщение было направлено неравнодушными в Зооконтроль и полицию.

Фото, которое сделали днепряне:

Новости Днепра про В Днепре на Исполкомовской мужчина стрелял в бездомную собаку: комментарий полиции 

Можно заметить значительное количество крови у животного на левой передней лапе. Однако признаки огнестрельного ранения рассмотреть на фото не удается. По словам свидетелей, четырехлапого отвезли в ветклинику.

Впоследствии в местных Telegram-каналах распространили комментарий, вероятно, очевидца событий. Тот отметил, что на фотографиях — местная бездомная собака, которую обычно подкармливает работница находящегося поблизости СТО. А в собаку стрелял владелец этого СТО, отметив, что тот напал на него. Однако очевидец утверждает, что звуков лая или криков не было. Местные услышали только выстрел оружия и скуление раненого животного.

Новости Днепра про В Днепре на Исполкомовской мужчина стрелял в бездомную собаку: комментарий полиции

По предварительной информации, на место происшествия прибыли правоохранители, которым мужчина при свидетелях признался в содеянном.

Корреспонденты Dnepr.Info обратились за дополнительной информацией в полицию и получили комментарий пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:

Указанное событие зафиксировано. По данному факту идет проверка.

Все обстоятельства будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним, ранее мы писали — Арендатор закрыл в квартире: в Кривом Роге в доме нашли животных, похожих на скелеты.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Исполкомовской мужчина стрелял в бездомную собаку: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Исполкомовской мужчина стрелял в бездомную собаку: комментарий полицииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре за июль зафиксировали три исторических температурных рекорда
    Новости Днепра
    Сегодня 10:28
    В Днепре за июль зафиксировали три исторических температурных рекорда

    Июль оказался температурно-рекордным.

    Днепропетровщина вошла в список лидеров по рождаемости и антилидеров по числу умерших
    Новости Днепра
    Сегодня 09:23
    Днепропетровщина вошла в список лидеров по рождаемости и антилидеров по числу умерших

    Днепропетровщина – антилидер по количеству умерших и в тройке лидеров…

    Взрыв в Днепре ночью 5 августа: подробности от ОВА
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Взрыв в Днепре ночью 5 августа: подробности от ОВА

    В области сработало ПВО.

    В Днепре 5 августа городской электротранспорт будет курсировать с изменениями
    Новости Днепра
    Сегодня 08:02
    В Днепре 5 августа городской электротранспорт будет курсировать с изменениями

    Продолжаются ремонтные работы на Соборной площади.

    Последние новости

    В Днепре за июль зафиксировали три исторических температурных рекорда
    В Днепре за июль зафиксировали три исторических температурных рекорда

    Июль оказался температурно-рекордным.

    Сегодня 10:28
    просмотров
    В Днепре на Калиновой горел автомобиль: что говорят в полиции
    В Днепре на Калиновой горел автомобиль: что говорят в полиции

    Ночью в Днепре горело авто.

    Сегодня 09:45
    2
    просмотров
    Днепропетровщина вошла в список лидеров по рождаемости и антилидеров по числу умерших
    Днепропетровщина вошла в список лидеров по рождаемости и антилидеров по числу умерших

    Днепропетровщина – антилидер по количеству умерших и в тройке лидеров по рождаемости.

    Сегодня 09:23
    0
    просмотров
    Взрыв в Днепре ночью 5 августа: подробности от ОВА
    Взрыв в Днепре ночью 5 августа: подробности от ОВА

    В области сработало ПВО.

    Сегодня 08:30
    10
    просмотров
    В Днепре 5 августа городской электротранспорт будет курсировать с изменениями
    В Днепре 5 августа городской электротранспорт будет курсировать с изменениями

    Продолжаются ремонтные работы на Соборной площади.

    Сегодня 08:02
    4
    просмотров
    Враг атаковал Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе: пострадали два человека
    Враг атаковал Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе: пострадали два человека

    В результате очередного обстрела Никопольщины снова пострадали люди.

    Сегодня 07:43
    1
    просмотров
    В Днепре 5 августа на четырех улицах с утра до вечера не будет света: адреса
    В Днепре 5 августа на четырех улицах с утра до вечера не будет света: адреса

    Сегодня некоторые днепряне останутся без света.

    Сегодня 07:22
    3
    просмотров
    Купол на пепелище, обугленный иконостас: в результате вражеского артобстрела Днепропетровщины полностью разрушен храм ПЦУ
    Купол на пепелище, обугленный иконостас: в результате вражеского артобстрела Днепропетровщины полностью разрушен храм ПЦУ

    Враг разрушил храм Православной Церкви Украины.

    Сегодня 07:01
    2
    просмотров
    Погода на 5 августа: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 5 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде
    Спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде

    Уроженец Днепропетровщины Михаил Кохан получил бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

    Вчера 22:50
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх