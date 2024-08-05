В Днепре на Исполкомовской мужчина стрелял в бездомную собаку: комментарий полиции

Вчера, 4 августа, в сети горожане опубликовали фото раненой собаки и сообщили, что в Днепре по улице Исполкомовской в нее стрелял неизвестный. По предварительной информации, сообщение было направлено неравнодушными в Зооконтроль и полицию.
Фото, которое сделали днепряне:
Можно заметить значительное количество крови у животного на левой передней лапе. Однако признаки огнестрельного ранения рассмотреть на фото не удается. По словам свидетелей, четырехлапого отвезли в ветклинику.
Впоследствии в местных Telegram-каналах распространили комментарий, вероятно, очевидца событий. Тот отметил, что на фотографиях — местная бездомная собака, которую обычно подкармливает работница находящегося поблизости СТО. А в собаку стрелял владелец этого СТО, отметив, что тот напал на него. Однако очевидец утверждает, что звуков лая или криков не было. Местные услышали только выстрел оружия и скуление раненого животного.
По предварительной информации, на место происшествия прибыли правоохранители, которым мужчина при свидетелях признался в содеянном.
Корреспонденты Dnepr.Info обратились за дополнительной информацией в полицию и получили комментарий пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:
Указанное событие зафиксировано. По данному факту идет проверка.
Все обстоятельства будут устанавливаться правоохранителями.
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