В Днепре на Исполкомовской мужчина стрелял в бездомную собаку: комментарий полиции

У Дніпрі помітили собаку із пораненою лапою.

Вчера, 4 августа, в сети горожане опубликовали фото раненой собаки и сообщили, что в Днепре по улице Исполкомовской в ​​нее стрелял неизвестный. По предварительной информации, сообщение было направлено неравнодушными в Зооконтроль и полицию.

Фото, которое сделали днепряне:

Можно заметить значительное количество крови у животного на левой передней лапе. Однако признаки огнестрельного ранения рассмотреть на фото не удается. По словам свидетелей, четырехлапого отвезли в ветклинику.

Впоследствии в местных Telegram-каналах распространили комментарий, вероятно, очевидца событий. Тот отметил, что на фотографиях — местная бездомная собака, которую обычно подкармливает работница находящегося поблизости СТО. А в собаку стрелял владелец этого СТО, отметив, что тот напал на него. Однако очевидец утверждает, что звуков лая или криков не было. Местные услышали только выстрел оружия и скуление раненого животного.

По предварительной информации, на место происшествия прибыли правоохранители, которым мужчина при свидетелях признался в содеянном.

Корреспонденты Dnepr.Info обратились за дополнительной информацией в полицию и получили комментарий пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:

Указанное событие зафиксировано. По данному факту идет проверка.

Все обстоятельства будут устанавливаться правоохранителями.

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