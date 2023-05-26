В Днепре на Илларионовской горела квартира (ФОТО, ВИДЕО)

Пожежа знищила квартиру на вулиці Іларіонівській у Самарському районі Дніпра увечері 25 травня.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В 20:21 на линию «101» сообщили о пожаре в квартире на 3 этаже пятиэтажки. На место сразу же направилась бригада спасателей.

Пожар тушили целый час. Огонь успел повредить домашнее имущество, облицовку стен и потолка квартиры и металлопластиковое окно квартиры этажом выше. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

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