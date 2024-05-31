В Днепре на Игрене временно перекроют железнодорожный переезд

В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд в 6 км перегона Игрень – Приднепровск.

Движение транспорта через железнодорожный переезд 6 км перегона Игрень – Приднепровск по улице Немецкой будет приостановлено с 7:00 24 июня до 17:00 26 июня. В эти дни там будут ремонтировать колею.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.

«Предоставить разрешение Структурному подразделению «Нижнеднепровская дистанция пути» Регионального филиала «Приднепровская железная дорога» Акционерного общества «Украинская железная дорога» на временное прекращение движения транспорта через железнодорожный переезд 6 км перегона Игрень – Приднепровск по ул. Немецкой для выполнения работ железнодорожного переезда с 7.00 24.06.2024 по 17.00 26.06.2024″, — говорится в документе.



В период ремонтных работ на участке установят ограждение по периметру зоны выполнения работ, временные дорожные знаки и сигнальное освещение на ограждении. Также сделают все необходимое, чтобы движение пешеходов было безопасно.

После ремонта там демонтируют ограждение, временные дорожные знаки, сигнальное освещение и приведут территорию в порядок.

Отметим, что городской голова еще не подписал документ, поэтому он не вступил в силу.

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