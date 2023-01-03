В Днепре на Яворницкого умер мужчина: комментарий полиции

Сегодня, 3 января, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого умер мужчина.

Как сообщили в полиции журналисту Dnepr.info, вызов на линию «102» поступил около 12:20.

Мужчине стало плохо, он упал, неравнодушные прохожие вызвали скорую, но, к сожалению, уже было поздно — горожанин умер.

Личность умершего правоохранители установили – это местный житель 1967 года рождения. Тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в жилом доме произошел взрыв, что известно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: