В Днепре на Яворницкого умер мужчина: комментарий полиции

Как сообщили в полиции журналисту Dnepr.info, вызов на линию «102» поступил около 12:20.
Мужчине стало плохо, он упал, неравнодушные прохожие вызвали скорую, но, к сожалению, уже было поздно — горожанин умер.
Личность умершего правоохранители установили – это местный житель 1967 года рождения. Тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в жилом доме произошел взрыв, что известно.
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