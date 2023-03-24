В Днепре на Ямпольской был виден густой дым: в ГСЧС рассказали, что произошло

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, на улице Ямпольской горела крыша жилого дома. Вызов на линию «101» поступил в 08:44.
Прибыв на место, спасатели приступили к тушению возгорания.
Пожар локализовали в 09:20 и ликвидировали в 09:53. Огонь успел уничтожить деревянные конструкции крыши на общей площади 84 кв. м.
К счастью, погибших и травмированных нет.
К месту вызова привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина пострадал в результате пожара в экосистеме.
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