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  • В Днепре на Ямпольской был виден густой дым: в ГСЧС рассказали, что произошло

В Днепре на Ямпольской был виден густой дым: в ГСЧС рассказали, что произошло

Сегодня 15:25
просмотров

Сегодня, 24 марта, жители Новокодакского района могли видеть густой дым.

Новости Днепра про В Днепре на Ямпольской был виден густой дым: в ГСЧС рассказали, что произошло

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, на улице Ямпольской горела крыша жилого дома. Вызов на линию «101» поступил в 08:44.

Прибыв на место, спасатели приступили к тушению возгорания.

Новости Днепра про В Днепре на Ямпольской был виден густой дым: в ГСЧС рассказали, что произошло

Новости Днепра про В Днепре на Ямпольской был виден густой дым: в ГСЧС рассказали, что произошло

Пожар локализовали в 09:20 и ликвидировали в 09:53. Огонь успел уничтожить деревянные конструкции крыши на общей площади 84 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре на Ямпольской был виден густой дым: в ГСЧС рассказали, что произошло

Новости Днепра про В Днепре на Ямпольской был виден густой дым: в ГСЧС рассказали, что произошло

К счастью, погибших и травмированных нет.

К месту вызова привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина пострадал в результате пожара в экосистеме.

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Новости Днепра про В Днепре на Ямпольской был виден густой дым: в ГСЧС рассказали, что произошлоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Ямпольской был виден густой дым: в ГСЧС рассказали, что произошлоРусский

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