В Днепре на выходных будут праздновать Колодия: где и когда

В Днепре в эти выходные пройдет празднование Колодия.

В эти выходные жители Днепра смогут присоединиться к празднованию Колодия. Для горожан будет работать несколько праздничных локаций. Об этом сообщили в днепровском горсовете.

Что будет:

национальные забавы

танцы и веснянки

конкурсы и развлечения

угощение посетителей традиционными блюдами – разнообразными варениками и вкусностями

Когда: 25 и 26 февраля 2023 года

Где: 25 февраля с 12.00

двор КПНС «Центр детского и юношеского творчества», ул. Космонавтов, 8

водно-спортивная база КПНС «Городской дворец детей и юношества», ул. Набережной Победы, 5Д

площадка перед КПНЗ «Дворец творчества детей и юношества», ул. Кондратюка, 17А

подворье КПНС “Центр внешкольной работы 1”, ж/м Тополь 1, 8А

26 февраля 2023 года с 12.00

площадка у Дворца студентов в парке им Т. Г. Шевченко); пл. Шевченко, 1

двор КПНС Центр «Штурм», ул. Петра Дорошенко, 9

площадка возле Дома культуры «Энергетик», ул. Космонавта Волкова, 11А

площадка возле Культурно-спортивного комплекса «Шинник», просп. Богдана Хмельницкого, 118А

площадка возле Культурно-молодежного центра «Краснополье», ул. Зеркальная, 1Р

площадка возле Культурно-разрешительного центра «Искра», пос. Таромское, ул. Старый путь, 15

Отмечается, что в праздник будут собирать средства на нужды украинской армии.

Что такое Колодий?

Масленица или Колодий один из самых древних праздников, который отмечали еще в языческие времена. Давние славяне считали, что этот день символизирует смерть зимы и приход весны. Его празднують в последнюю неделю перед Великим постом.

В отличие от Масленицы, которая пришла к нам из Российской империи, Масленица или Колодий праздник с древней историей и другими смыслами.

Масленица или Колодий – это символ весны, воплощающий возрождение жизненных сил у людей и природы. Это время примирения, согласия и добра. Масленица же является временем народных гуляний, где люди вкусно едят перед длинным постом и равняются силами. В России в это время были распространены драки «стенка на стенку».

В Украине на Масленицу традиции были другими. Люди пытались разрешить свои конфликты и жить в мире и согласии. Кроме этого, главное блюдо Колодия не блины, а вареники. После Колодия молодые девушки уже начинают петь веснянки, ведь это прекрасное время года уже вот-вот наступит.

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