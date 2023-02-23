В Днепре на выходных будут праздновать Колодия: где и когда

В эти выходные жители Днепра смогут присоединиться к празднованию Колодия. Для горожан будет работать несколько праздничных локаций. Об этом сообщили в днепровском горсовете.
Что будет:
Когда: 25 и 26 февраля 2023 года
Где: 25 февраля с 12.00
26 февраля 2023 года с 12.00
Отмечается, что в праздник будут собирать средства на нужды украинской армии.
Что такое Колодий?
Масленица или Колодий один из самых древних праздников, который отмечали еще в языческие времена. Давние славяне считали, что этот день символизирует смерть зимы и приход весны. Его празднують в последнюю неделю перед Великим постом.
В отличие от Масленицы, которая пришла к нам из Российской империи, Масленица или Колодий праздник с древней историей и другими смыслами.
Масленица или Колодий – это символ весны, воплощающий возрождение жизненных сил у людей и природы. Это время примирения, согласия и добра. Масленица же является временем народных гуляний, где люди вкусно едят перед длинным постом и равняются силами. В России в это время были распространены драки «стенка на стенку».
В Украине на Масленицу традиции были другими. Люди пытались разрешить свои конфликты и жить в мире и согласии. Кроме этого, главное блюдо Колодия не блины, а вареники. После Колодия молодые девушки уже начинают петь веснянки, ведь это прекрасное время года уже вот-вот наступит.
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