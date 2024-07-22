В Днепре на Вокзальной площади во время конфликта мужчина ударил прохожего ножом и скрылся

В Центральном районе Днепра конфликт мужчин закончился поножовщиной.

20 июля на площади Вокзальной в Центральном районе Днепра посреди улицы между мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой один из мужчин ударил 30-летнего оппонента ножом в живот. Сообщение об этом поступило в полицию от очевидцев в 15:30. На место также была вызвана экстренная медицинская помощь.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Оперативники задержали злоумышленника в течение 30 минут. Подозреваемый – 30-летний житель Синельниковского района.

Орудие преступления – нож – нашли в кустах неподалеку.

Фигурант был задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 21 июля следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, сообщили в публикации полиции.

Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра избил свою знакомую до полусмерти и ушел спать.

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