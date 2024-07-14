В Днепре на улице Измаиловской произошел пожар: травмирован мужчина

Сегодня рано утром в Днепре произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Утром в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на Измаильской улице Чечеловского района города Днепр. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что возгорание произошло в комнате на первом этаже двухэтажного дома, — говорится в сообщении спасателей.

В общей сложности огонь охватил имущество на площади 15 кв. м.

С места пожара в больницу госпитализировали владельца дома с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Огонь локализовали в 6:34.

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