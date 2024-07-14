В Днепре на улице Измаиловской произошел пожар: травмирован мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Утром в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на Измаильской улице Чечеловского района города Днепр. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что возгорание произошло в комнате на первом этаже двухэтажного дома, — говорится в сообщении спасателей.
В общей сложности огонь охватил имущество на площади 15 кв. м.
С места пожара в больницу госпитализировали владельца дома с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Огонь локализовали в 6:34.
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