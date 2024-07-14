Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на улице Измаиловской произошел пожар: травмирован мужчина

Сегодня 09:16
просмотров

Сегодня рано утром в Днепре произошел пожар.

Новости Днепра про В Днепре на улице Измаиловской произошел пожар: травмирован мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Утром в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на Измаильской улице Чечеловского района города Днепр. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что возгорание произошло в комнате на первом этаже двухэтажного дома, — говорится в сообщении спасателей.

В общей сложности огонь охватил имущество на площади 15 кв. м.

С места пожара в больницу госпитализировали владельца дома с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Огонь локализовали в 6:34.

Сегодня мы писали о том, что на Антоновича прохожий напал на военного.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на улице Измаиловской произошел пожар: травмирован мужчинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на улице Измаиловской произошел пожар: травмирован мужчинаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район
    Новости Днепра
    Сегодня 10:04
    Ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район

    Сегодня ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район.

    В Днепре на Антоновича мужчина напал на военного, выкрикивая антиукраинские лозунги
    Новости Днепра
    Сегодня 08:24
    В Днепре на Антоновича мужчина напал на военного, выкрикивая антиукраинские лозунги

    В Днепре по улице Антоновича прохожий напал на военного.

    Погода на 14 июля: в Днепре будет очень жарко
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода на 14 июля: в Днепре будет очень жарко

    Хорошего дня, друзья!

    Ударил знакомого в грудь ножом: на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве
    Новости Днепра
    Вчера 19:34
    Ударил знакомого в грудь ножом: на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве

    В Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве товарища.

    Последние новости

    Ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район
    Ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район

    Сегодня ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район.

    Сегодня 10:04
    0
    просмотров
    В Днепре на Антоновича мужчина напал на военного, выкрикивая антиукраинские лозунги
    В Днепре на Антоновича мужчина напал на военного, выкрикивая антиукраинские лозунги

    В Днепре по улице Антоновича прохожий напал на военного.

    Сегодня 08:24
    2
    просмотров
    Погода на 14 июля: в Днепре будет очень жарко
    Погода на 14 июля: в Днепре будет очень жарко

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    Ударил знакомого в грудь ножом: на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве
    Ударил знакомого в грудь ножом: на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве

    В Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве товарища.

    Вчера 19:34
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине враг направил дроны по спасателям: есть пострадавший
    На Днепропетровщине враг направил дроны по спасателям: есть пострадавший

    В Днепропетровской области враг направил дроны по спасателям.

    Вчера 18:12
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине спасатели получили тело мужчины из водоема
    На Днепропетровщине спасатели получили тело мужчины из водоема

    Сегодня, 13 июля, в 12 часов из водоема на Днепропетровщине достали тело мужчины.

    Вчера 17:13
    1
    просмотров
    На Никопольщине трое людей пострадали из-за вражеских артобстрелов
    На Никопольщине трое людей пострадали из-за вражеских артобстрелов

    На Никопольщине в результате вражеских артобстрелов трое пострадавших.

    Вчера 16:18
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали коррупционную схему уклонения от мобилизации
    В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали коррупционную схему уклонения от мобилизации

    На Днепропетровщине военный и гражданский организовали схему уклонения от мобилизации.

    Вчера 15:03
    4
    просмотров
    В Днепре неизвестные написали на памятнике Брандису «изменник» и «оккупант»
    В Днепре неизвестные написали на памятнике Брандису «изменник» и «оккупант»

    В Днепре неизвестные сделали несколько надписей на памятнике Брандису.

    Вчера 14:00
    12
    просмотров
    В Днепре силы ПВО сбили вражеский беспилотник
    В Днепре силы ПВО сбили вражеский беспилотник

    В Днепре Защитники неба сбили вражеский беспилотник.

    Вчера 13:00
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх