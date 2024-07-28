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В Днепре на улице Передовой перевернулся ВАЗ

Сегодня 16:50
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В Днепре сегодня произошло ДТП на виадуке на Передовой.

Новости Днепра про В Днепре на улице Передовой перевернулся ВАЗ

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро».

По информации СМИ, водитель ВАЗ выезжал из Донецкого шоссе и хотел повернуть в сторону Полтавского шоссе.

Во время выполнения поворота в ВАЗ врезался водитель Daewoo, который двигался по Полтавскому шоссе в направлении Донецкого.

К сожалению, не обошлось без пострадавших.

В больницу госпитализировали водителя и пассажира автомобиля ВАЗ и водителя и пассажира Daewoo.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов у конечной остановки 4-го трамвая.

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