В Днепре на улице Передовой перевернулся ВАЗ

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро».
По информации СМИ, водитель ВАЗ выезжал из Донецкого шоссе и хотел повернуть в сторону Полтавского шоссе.
Во время выполнения поворота в ВАЗ врезался водитель Daewoo, который двигался по Полтавскому шоссе в направлении Донецкого.
К сожалению, не обошлось без пострадавших.
В больницу госпитализировали водителя и пассажира автомобиля ВАЗ и водителя и пассажира Daewoo.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов у конечной остановки 4-го трамвая.
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Козенко Антон
Автор:
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