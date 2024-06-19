В Днепре на улице Паторжинского строят новый МФК: как он будет выглядеть

Журналисты dnepr.info узнали, как будет выглядеть современное здание на улице Паторжинского: сейчас на его месте старый дом скорее всего активно готовят к сносу.
Здание стали готовить к сносу еще с лета прошлого года – тогда с дома отселили людей. Здание было построено более 100 лет назад как доходный дом. На нижнем этаже была кухня и столовая, верхние сдавались в аренду. В доме было несколько отдельных квартир.
После Второй мировой войны дом стал коммунальным, у него появились пристройки в виде отдельных входов и балконов. После освобождения Днепра здание было отремонтировано и после этого ремонтов в нем не было.
Первыми в аварийное состояние пришли балконы дома – они могли осыпаться в любой момент.
О том, что дом будут сносить, стало известно в 2021 году. Тогда же было представлено, как будет выглядеть новое здание. Предполагается, что на месте двухэтажного старого дома будет современный жилой комплекс.
По некоторым данным он будет называться West Hill и будет занимать целый перекресток Паторжинского-Южной. Новый комплекс будет продолжением МФК Ermolaev Center. Также вполне возможно, что он будет называться Ermolaev Center II.
фото: Vladislav Sosnik
Читайте также:
Автор:
В Украине архитектурное бюро Balbek Bureau создало онлайн-конструктор по восстановлению…
В Днепре за май существенно изменились цены на разные товары.
В Днепре в помощи нуждается кот Дружок, пострадавший от рук…
В Кривом Роге задержали вооруженную преступную группу, которые по приказу…
В Украине архитектурное бюро Balbek Bureau создало онлайн-конструктор по восстановлению деревень RE:Ukraine Villages. Недавно туда добавили Днепропетровскую область.
Пьяный мужчина прыгнул с высокого моста в реку и утонул.
В Днепре за май существенно изменились цены на разные товары.
В Днепре в помощи нуждается кот Дружок, пострадавший от рук людей.
В Кривом Роге задержали вооруженную преступную группу, которые по приказу криминального авторитета покушались на убийство финансового директора строительной компании.
Некоторые электрички, остановившиеся для экономии света, возобновили движение.
В каждом районе Днепра есть свой Дом быта, куда можно отнести обувь или одежду для починки, что-то купить, сделать фото на документы. Но самый главный Дом быта в Днепре находится на улице Короленко. Открыли его в 1975 году.
В Днепре на месяц планируют сузить проезжую часть по Набережной Победы.
В Днепре заметили редкую птицу.
Впервые за последнее время в Кривом Роге четыре человека заболели сальмонеллезом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!