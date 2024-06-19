В Днепре на улице Паторжинского строят новый МФК: как он будет выглядеть

Улица Паторжинского считается историческим центром города. Ранее она называлась Нагорная. Сейчас там ведется активное строительство – возводятся новые многоэтажные дома взамен маленьких зданий, построенных в 1890-х годах и позже.

Журналисты dnepr.info узнали, как будет выглядеть современное здание на улице Паторжинского: сейчас на его месте старый дом скорее всего активно готовят к сносу.

Здание стали готовить к сносу еще с лета прошлого года – тогда с дома отселили людей. Здание было построено более 100 лет назад как доходный дом. На нижнем этаже была кухня и столовая, верхние сдавались в аренду. В доме было несколько отдельных квартир.

После Второй мировой войны дом стал коммунальным, у него появились пристройки в виде отдельных входов и балконов. После освобождения Днепра здание было отремонтировано и после этого ремонтов в нем не было.

Первыми в аварийное состояние пришли балконы дома – они могли осыпаться в любой момент.

О том, что дом будут сносить, стало известно в 2021 году. Тогда же было представлено, как будет выглядеть новое здание. Предполагается, что на месте двухэтажного старого дома будет современный жилой комплекс.

По некоторым данным он будет называться West Hill и будет занимать целый перекресток Паторжинского-Южной. Новый комплекс будет продолжением МФК Ermolaev Center. Также вполне возможно, что он будет называться Ermolaev Center II.

фото: Vladislav Sosnik

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