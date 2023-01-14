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В Днепре на улице Орловской образовалась река: в чем причина

Сегодня 12:35
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14 января в Днепре на улице Орловской в районе 31 дома образовалась река. Все из-за трубы, которую прорвало.

Новости Днепра про В Днепре на улице Орловской образовалась река: в чем причина

Вода стекает вниз по улице Орловской в направлении Ивана Мазепы.

Об этом сообщает Информатор Днепр.  

Проезжую часть залило водой. Водителям стоит быть особенно внимательными, поскольку из-за минусовой температуры дорога может превратиться в каток. 

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