В Днепре на улице Орловской образовалась река: в чем причина

Проезжую часть залило водой. Водителям стоит быть особенно внимательными, поскольку из-за минусовой температуры дорога может превратиться в каток.

Об этом сообщает Информатор Днепр .

Вода стекает вниз по улице Орловской в направлении Ивана Мазепы.

14 января в Днепре на улице Орловской в районе 31 дома образовалась река. Все из-за трубы, которую прорвало.

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