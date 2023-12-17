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В Днепре на улице Несломленной задержали вооруженного до зубов водителя

Сегодня 13:56
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В Днепре стражи порядка задержали водителя, который имел при себе немало оружия.

Новости Днепра про В Днепре на улице Несломленной задержали вооруженного до зубов водителя

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

На улице Несломленная (бывшее название Петрозаводская) АНД района полицейские остановили Volkswagen Golf под управлением 36-летнего мужчины.

Во время беседы со стражами порядка водитель начал заметно нервничать.

Работники полиции провели поверхностную проверку и нашли у горожан, кастет, травматический пистолет и 18 патронов к нему.

Изъятое оружие будет доставлено на экспертизу.

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