В Днепре на улице Несломленной задержали вооруженного до зубов водителя

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
На улице Несломленная (бывшее название Петрозаводская) АНД района полицейские остановили Volkswagen Golf под управлением 36-летнего мужчины.
Во время беседы со стражами порядка водитель начал заметно нервничать.
Работники полиции провели поверхностную проверку и нашли у горожан, кастет, травматический пистолет и 18 патронов к нему.
Изъятое оружие будет доставлено на экспертизу.
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