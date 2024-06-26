В Днепре на улице Набережной Победы под землей обнаружили железнодорожные рельсы

В Днепре во время ремонта коллектора на Набережной Победы наткнулись на железнодорожные рельсы.

На улице Набережной Победы возле университета физкультуры ремонтируют коллектор ливневой канализации. Во время ремонта специалисты обнаружили железнодорожные рельсы, которые, вероятно, появились здесь в 60-х годах, когда строили набережную. По словам начальника КП «УРЕА» Днепровского горсовета Михаила Ступака, рабочие уже достали слой асфальта, чтобы получить находку.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Коллектор на Набережной Победы был построен с ошибками примерно 70 лет назад. Сейчас на том участке после ливней есть подтопление. Сейчас его перестраивают. Работы уже выполнили на 50% и планируют завершить их до конца года.

«Недавно после ливня на этом участке две полосы дороги были затоплены. Ведь тогда выпало большое количество осадков. Потому что у нас последние годы дожди точечные и интенсивные: за 30 минут выпадает более месячной нормы осадков. Но мы знаем такие места и пытаемся решить проблему. Акцентирую: трубы здесь укладывались давно. Они разного диаметра, так что никак не могли справиться со своей функцией. Мы же делаем трубу метрового диаметра, то есть она почти вдвое больше. Для этого используем польскую машину для бурения, которая является одной из лучших на рынке и пробуривается под землей. То есть не нужно разрывать проезжую часть, чтобы вложить трубу. Все это делается под проезжей частью, чтобы не мешать движению транспорта. Планируем завершить весь этап работ до конца года», – отметил Михаил Ступак.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: