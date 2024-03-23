В Днепре на улице Магистральная во время пожара погиб мужчина

Вчера вечером в Днепре во время пожара погиб мужчина.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро».

Трагический инцидент произошел на улице Магистральной.

Местные СМИ утверждают, что пожар произошел из-за опрометчивости во время курения.

Предварительная причина смерти мужчины — отравление угарным газом, говорится в сообщении.

Официальная информация об инциденте еще не предоставлялась.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре на остановке общественного транспорта обнаружили труп мужчины.

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