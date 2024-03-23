В Днепре на улице Магистральная во время пожара погиб мужчина

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро».
Трагический инцидент произошел на улице Магистральной.
Местные СМИ утверждают, что пожар произошел из-за опрометчивости во время курения.
Предварительная причина смерти мужчины — отравление угарным газом, говорится в сообщении.
Официальная информация об инциденте еще не предоставлялась.
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