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В Днепре на улице Магистральная во время пожара погиб мужчина

Сегодня 15:22
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Вчера вечером в Днепре во время пожара погиб мужчина.

Новости Днепра про В Днепре на улице Магистральная во время пожара погиб мужчина

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро».

Трагический инцидент произошел на улице Магистральной.

Местные СМИ утверждают, что пожар произошел из-за опрометчивости во время курения.

Предварительная причина смерти мужчины — отравление угарным газом, говорится в сообщении.

Официальная информация об инциденте еще не предоставлялась.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре на остановке общественного транспорта обнаружили труп мужчины.

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