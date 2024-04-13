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В Днепре на улице Кротова незаконно спилили 25 деревьев на 129 тыс гривен

Сегодня 17:58
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В Днепре обнаружили грубое нарушение природоохранного законодательства.

Новости Днепра про В Днепре на улице Кротова незаконно спилили 25 деревьев на 129 тыс гривен

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция.

Инцидент произошел на ул. Кротовая, 24, г. Днепр, остановка «Шинный завод».

Механическим способом на месте удалили 25 деревьев. Информация о нарушении передана в правоохранительные органы.

По предварительной информации, сумма ущерба составляет около 130 тыс гривен.

Незаконная вырубка произошла на территориях объектов природно-заповедного фонда.

Сегодня мы сообщали о том, что на Сичеславской Набережной задержан мужчина за незаконный срыв тюльпанов с клумбы.

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Новости Днепра про В Днепре на улице Кротова незаконно спилили 25 деревьев на 129 тыс гривенУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на улице Кротова незаконно спилили 25 деревьев на 129 тыс гривенРусский

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