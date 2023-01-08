В Днепре на улице Княгини Ольги во время движения загорелась легковушка (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло в легковом автомобиле «ЗАЗ 1102» во время движения. Пламя полностью охватило транспортное средство.
Возгорание локализовали в 17:15 и ликвидировали в 17:20.
Огонь уничтожил легковушку на площади 3 кв. м.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
К тушению пожара привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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