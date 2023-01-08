В Днепре на улице Княгини Ольги во время движения загорелась легковушка (ФОТО)

Сегодня, 8 января, в 17:02 на линию «101» сообщили о возгорании автомобиля на улице Княгини Ольги.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло в легковом автомобиле «ЗАЗ 1102» во время движения. Пламя полностью охватило транспортное средство.

Возгорание локализовали в 17:15 и ликвидировали в 17:20.

Огонь уничтожил легковушку на площади 3 кв. м.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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