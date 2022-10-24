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В Днепре на улице Каруны стоят трамваи: причина

Сегодня 11:38
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Учитывайте эту информацию!

Новости Днепра про В Днепре на улице Каруны стоят трамваи: причина

Сегодня, 24 октября, на улице Каруны остановилось движение трамваев №6.

Как сообщает “Информатор”, там у грузовика отпало колесо и он перекрыл проезд.

Отмечается, что грузовик DAF выезжал с улицы Бажова, заехал на трамвайный путь и в этот момент у него отпало колесо. Автомобиль перекрыл оба пути, по которым двигались трамваи №6.

Новости Днепра про В Днепре на улице Каруны стоят трамваи: причина

Новости Днепра про В Днепре на улице Каруны стоят трамваи: причина

Учитывайте это во время поездок по городу!

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