В Днепре на улице Каруны стоят трамваи: причина

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Сегодня, 24 октября, на улице Каруны остановилось движение трамваев №6.

Как сообщает “Информатор”, там у грузовика отпало колесо и он перекрыл проезд.

Отмечается, что грузовик DAF выезжал с улицы Бажова, заехал на трамвайный путь и в этот момент у него отпало колесо. Автомобиль перекрыл оба пути, по которым двигались трамваи №6.

Учитывайте это во время поездок по городу!

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