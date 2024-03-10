В Днепре на улице Дальней произошло ДТП: пострадал водитель ВАЗ

Сегодня, 10 марта, на улице Дальней произошла авария.

Как сообщает издание Информатор, водитель ВАЗ вылетел на обочину. Пострадал водитель.

По предварительной информации, водитель ехал в направлении дачного кооператива.

Во время движения у автомобиля лопнуло колесо, в результате чего ВАЗ вылетел на обочину.

Водителя госпитализировала в больницу карета скорой помощи. На месте работают следователи по ДТП.

Движение на дороге не затруднено, перекрыта только одна полоса.

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