В Днепре на улице Дальней произошло ДТП: пострадал водитель ВАЗ

Как сообщает издание Информатор, водитель ВАЗ вылетел на обочину. Пострадал водитель.
По предварительной информации, водитель ехал в направлении дачного кооператива.
Во время движения у автомобиля лопнуло колесо, в результате чего ВАЗ вылетел на обочину.
Водителя госпитализировала в больницу карета скорой помощи. На месте работают следователи по ДТП.
Движение на дороге не затруднено, перекрыта только одна полоса.
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