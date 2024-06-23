В Днепре на улице Больничной потушили пожар в жилом доме

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На улице Больничной Новокодацкого района города Днепр сегодня вспыхнуло здание.
Сегодня в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного на улице Больничной Новокодацкого района города Днепр. По прибытию спасателей установлено, что горит крыша одноэтажного жилого дома на общей площади 56 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.
К счастью, погибших и травмированных нет. Огонь удалось обуздать в 13:26.
На месте работали 9 спасателей.
Сегодня мы писали о пожаре в Самарском районе города.
Читайте також:
Автор:
В Днепре вчера, 22 июня, произошло смертельное ДТП.
Сьогодні, 23 червня, Кривий Ріг накрила їдка хмара чорного диму.
В Днепре пожарные ликвидировали пожар в Самарском районе.
Сегодня, 23 июня, несколько маршрутов общественного транспорта изменят свое движение.
В Днепре вчера, 22 июня, произошло смертельное ДТП.
После вчерашней победы бельгийцев у всех команд в группе Е по 3 очка.
Сьогодні, 23 червня, Кривий Ріг накрила їдка хмара чорного диму.
В Днепре пожарные ликвидировали пожар в Самарском районе.
Сегодня, 23 июня, несколько маршрутов общественного транспорта изменят свое движение.
Оккупанты снова обстреливали Никопольщину.
Хорошего дня, друзья!
В Кривом Роге нашли мертвой 10-летнюю Дарью Шевченко.
Укрэнерго обнародовало графики отключений света на завтра, 23 июня.
Сегодня враг снова обстреливал Днепропетровщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!