В Днепре на улице Больничной потушили пожар в жилом доме

Сегодня в Днепре произошел пожар в жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На улице Больничной Новокодацкого района города Днепр сегодня вспыхнуло здание.

Сегодня в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного на улице Больничной Новокодацкого района города Днепр. По прибытию спасателей установлено, что горит крыша одноэтажного жилого дома на общей площади 56 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.

К счастью, погибших и травмированных нет. Огонь удалось обуздать в 13:26.

На месте работали 9 спасателей.

Сегодня мы писали о пожаре в Самарском районе города.

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