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В Днепре на улице Аудиторная стая собак напала на ребенка

Сегодня 09:14
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В Днепре на Аудиторной регулярно замечают стаю агрессивных собак.

Новости Днепра про В Днепре на улице Аудиторная стая собак напала на ребенка

На улице Аудиторная в Днепре местные жители постоянно замечают стаю бездомных собак, бросающихся на авто и прохожих. Видео, на которых видно, как собаки агрессивно реагируют на проезжающий мимо транспорт, опубликовали в местных Telegram-каналах.

Кроме того, эти собаки однажды напали на дочь местной жительницы, об этом рассказали в Днепр.TV. К счастью, ребенок уцелел, обошлось без травм.

Бывают и взрослые и дети. Есть люди, которые кормят здесь… Вакцинируют, возможно, кастрируют, то есть прививки делают, да. Но собаки все равно нападают и очень часто. Есть такое. И они плодятся, плодятся, их больше становится, и они никуда не деваются, – рассказала мать девочки.

Другие жители улицы также рассказали, как регулярно наблюдают бездомных четырехлапых, а также отметили, что довольно часто эти собаки гавкают прохожих, тем самым пугая их.

На машине меня не трогают, но я часто видел, как они бросаются на прохожих. Ну, они гавкают, они не нападают, не цепляются, но это немного для кого-то будет жутко, когда такая стая, — рассказал местный житель для Днепр.TV.

Выяснилось, что обычно эти собаки ходят в компании женщины, которая, по словам местных, перерывает мусорники.

Переулок Альпийский, там 3 мусорника. Она (местная жительница – ред.) их перерывает, и возле нее вся стая, все собаки, которые в округе, их где-то 12-13 штук, все выскакивают… А ей все равно, ей делали замечания, потому что проехать невозможно, она создает аварийную ситуацию, – объясняет Ирина, работающая на стоянке неподалеку.

Кинолог Евгений Шмиляк, что причиной агрессивного поведения собак может быть страх как к людям, так и к любым подвижным предметам.

По его словам, они могут защищать территорию, воспринимая какие-либо действия человека как угрозу. Избежать нападения можно спокойным поведением – не провоцировать и не реагировать на животных.

Если игнор не помогает, есть такой уличный жест, которого боятся почти все уличные собаки – это сделать вид, будто ты берешь что-нибудь из земли. Когда ты это делаешь, в большинстве случаев собаки разбегутся. Но если прямо по факту бросается, то выставлять руки, а лучше то, что меньше всего вам нанесет урон, – посоветовал кинолог.

В случае, если вы увидели бездомных животных, можно обратиться к Зооконтролю.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе бойцовская собака загрызла пенсионерку.

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