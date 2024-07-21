В Днепре на Центральном мосту образовалась большая пробка в результате ДТП

Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП на Новом мосту.

Об этом сообщает официальный канал Ситуационного центра города Днепра.

Усложнение дорожного движения на Центральном мосту в направлении правого берега в связи с ДТП. Будьте осторожны за рулем! Планируйте свое время, говорится в сообщении.

На месте работает Патрульная полиция.

По предварительной информации, у водительницы за рулем Dacia произошла проблема с авто и она стояла на аварийной в средней полосе. В нее въехал автобус №136.

Пострадавших и погибших в результате ДТП нет. Всем автомобилистам города рекомендуют выбрать объездной маршрут.

Сегодня мы писали о нетрезвой водительнице «ВАЗ» 2101, которая протаранила 3 ​​припаркованных автомобиля.

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