В Днепре на Центральном мосту образовалась большая пробка в результате ДТП

Об этом сообщает официальный канал Ситуационного центра города Днепра.
Усложнение дорожного движения на Центральном мосту в направлении правого берега в связи с ДТП. Будьте осторожны за рулем! Планируйте свое время, говорится в сообщении.
На месте работает Патрульная полиция.
По предварительной информации, у водительницы за рулем Dacia произошла проблема с авто и она стояла на аварийной в средней полосе. В нее въехал автобус №136.
Пострадавших и погибших в результате ДТП нет. Всем автомобилистам города рекомендуют выбрать объездной маршрут.
Сегодня мы писали о нетрезвой водительнице «ВАЗ» 2101, которая протаранила 3 припаркованных автомобиля.
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