В Днепре на центральной аллее парка Шевченко неизвестные массово воруют цветы

В Днепре уничтожают клумбу на центральной аллее парка Шевченко.

Коммунальщики, ухаживающие за парками города, пожаловались на цветочных воров. В частности, в парке Шевченко недавно посрезали несколько пышных кустов гортензии. Это произошло после того, как на официальных страницах департамента, который занимается рекреационными зонами, похвастались красивыми цветами.

Уважаемые, только недавно мы кичились нашей гортензией, а уже сегодня наблюдаем очень «опрятно» срезанные ножом или ножницами эти замечательные цветы из клумбы на центральной аллее парка Шевченко. Поверьте, цветы, украденные в городском парке не доставят вам счастья, удовольствия и очень быстро засохнут! – говорится в сообщении.

Работники говорят, что высадили кусты своими руками, поэтому больно смотреть на то, как их труд не уважают.

Обращайте внимание на такое поведение со стороны вандалов и обязательно производите фото и видео съемку таких случаев! – обратились работники департамента к жителям города.

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