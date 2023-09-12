В Днепре на три недели изменится схема движения ряда маршруток и трамваев

Об изменениях сообщили в департаменте транспорта ДМР.
Из-за ремонта трамвайного переезда на углу проспекта Сергея Нигояна и улицы Львовской с 16 сентября по 9 октября внесены изменения в движение общественного транспорта:
Трамвайные маршруты №11 и №15 будут объединены и направлены по схеме:
Днепровский машиностроительный завод – улица Рабочая – улица Владимира Антоновича – проспект Ивана Мазепы – улица Криворожская – проспект Ивана Мазепы – улица Владимира Антоновича – улица Рабочая – Днепровский машиностроительный завод Антоновича – ДМЗ;
Трамвайный маршрут №14 временно прекращает движение;
Троллейбусный маршрут №4 временно прекращает движение.
Также изменят схему движения некоторые автобусные маршруты:
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на время сузят дорогу на Сичеславской Набережной.
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