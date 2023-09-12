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В Днепре на три недели изменится схема движения ряда маршруток и трамваев

Сегодня 11:00
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В Днепре запланированы изменения в работе общественного транспорта.

Новости Днепра про В Днепре на три недели изменится схема движения ряда маршруток и трамваев

Об изменениях сообщили в департаменте транспорта ДМР.

Из-за ремонта трамвайного переезда на углу проспекта Сергея Нигояна и улицы Львовской с 16 сентября по 9 октября внесены изменения в движение общественного транспорта:

Трамвайные маршруты №11 и №15 будут объединены и направлены по схеме:

Днепровский машиностроительный завод – улица Рабочая – улица Владимира Антоновича – проспект Ивана Мазепы – улица Криворожская – проспект Ивана Мазепы – улица Владимира Антоновича – улица Рабочая – Днепровский машиностроительный завод Антоновича – ДМЗ;

Трамвайный маршрут №14 временно прекращает движение;

Троллейбусный маршрут №4 временно прекращает движение.

Также изменят схему движения некоторые автобусные маршруты:

  • в направлении железнодорожного вокзала автобусные маршруты №№ 34, 44, 73 и 106 будут двигаться через Сечевой переулок;
  • по направлению к железнодорожному вокзалу автобусные маршруты №№ 75К, 86, 90, 141, 146А и 157А с проспекта Нигояна через улицу Щепкина, вдоль парка Памяти и Примирения до улицы Курчатова и дальше по маршруту.

Новости Днепра про В Днепре на три недели изменится схема движения ряда маршруток и трамваев

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на время сузят дорогу на Сичеславской Набережной.

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