В Днепре на три дня изменит расписание движения популярный трамвай

В Днепре трамваи №19 изменят график движения.

Как сообщили в КП «Днепровский электротранспорт», в связи с работами по строительству объекта «Автомобильная дорога на участке от улицы Кайдакский путь до автомобильной дороги Киев-Луганск-Изварино, г. Днепр» с 23 по 25 ноября 2022 года меняется расписание работы трамваев маршрута №19.

Трамваи №19 будут работать:

23 ноября

– от пл. Старомостова с 5:09 до 7:50

— от ж/м Левобережный-3 с 5:00 до 9:06

24 ноября

– от пл. Старомостова с 5:09 до 9:11 и с 14:38 до 19:48

— от ж/м Левобережный-3 с 6:07 до 9:06 и с 14:32 до 21:04

25 ноября

– от пл. Старомостова с 5:09 до 20:20

— от ж/м Левобережный-3 с 6:07 до 21:36

Учитывайте эти изменения при планировании поездок по городу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: