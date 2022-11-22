В Днепре на три дня изменит расписание движения популярный трамвай

Как сообщили в КП «Днепровский электротранспорт», в связи с работами по строительству объекта «Автомобильная дорога на участке от улицы Кайдакский путь до автомобильной дороги Киев-Луганск-Изварино, г. Днепр» с 23 по 25 ноября 2022 года меняется расписание работы трамваев маршрута №19.
Трамваи №19 будут работать:
23 ноября
– от пл. Старомостова с 5:09 до 7:50
— от ж/м Левобережный-3 с 5:00 до 9:06
24 ноября
– от пл. Старомостова с 5:09 до 9:11 и с 14:38 до 19:48
— от ж/м Левобережный-3 с 6:07 до 9:06 и с 14:32 до 21:04
25 ноября
– от пл. Старомостова с 5:09 до 20:20
— от ж/м Левобережный-3 с 6:07 до 21:36
Учитывайте эти изменения при планировании поездок по городу.
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