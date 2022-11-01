В Днепре на Тополе орел прилетел в гости к сотрудникам АТБ (ВИДЕО)

Вот такая диковинка прилетела сегодня на базу АТБ.

Неизвестно, откуда взялась птица, но своим присутствием некоторых людей она повеселила, а других напугала.

В наших краях не так часто встречаются эти птицы.

Тем не менее, появление орла в Днепре является своеобразным символом, ведь эти птицы отличаются особым темпераментом и неукротимой волей. Орел – птица, которая во многих культурах стала символом отваги, гордости, мужества и других положительных качеств.

В природе орлы являются одним из самых грозных представителей птиц, и единственным существом, которое представляет для них реальную угрозу, является человек.

Размах крыльев орла достигает 2,4 метра при длине тела до 88 сантиметров.

Высота полета орлов составляет до 7-9 километров.

Во многих странах орел символизирует абсолютную власть.

Орлиные гнезда являются самыми большими, которые строят птицы.

Орлы обладают фантастическим зрением, оно в шесть раз лучше, чем у людей.

Они очень верные птицы, они создают пару на всю жизнь. Некоторые орнитологи обнаружили пару орлов, которые прожили вместе более тридцати пяти лет.

В основном орлы охотятся на мелкую дичь, но они способны поднять в воздух маленького оленя.

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