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В Днепре на Тополе неподалеку от балки появится гигантский ЖК

Сегодня 18:11
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Застройщики раскрыли информацию о новом ЖК "TOPOL TOWN", который хотят построить на Запорожском шоссе.

Новости Днепра про В Днепре на Тополе неподалеку от балки появится гигантский ЖК

Слухи строительство на Тополе-1 нового ЖК уже появлялись во время презентации проекта нового ТЦ «Topol Mall», который должен быть построен на месте старого кинотеатра «Сич». И вот авторы проекта показали, каким может быть новый жилищный комплекс. Подробности рассказал архитектор из Днепра Виктор Королев на сайте тематического блога.

ЖК должен появиться по адресу Запорожское шоссе 30н. На карте отмечено ориентировочное место строительства.

Новости Днепра про В Днепре на Тополе неподалеку от балки появится гигантский ЖК

По словам архитектора Виктора Королева, при создании проекта он и коллеги пытались «воспеть их любовь к человеку».

Мы постарались сделать все возможное для того, чтобы будущие жители ЖК в полной мере смогли ощутить связь человека с местом его обитания, то есть «дух места» (тот же «genius lосi», в существовании которого были убеждены еще древние римляне – прим.ред.) .), великолепие и щедрость которого усиливает первобытная стихия, воплощенная в протекающей неподалеку реке Днепр и одной из балок, требовательно изрезавших город по всем направлениям, — отмечает архитектор.

Для ЖК используют современные стройматериалы, говорит архитектор. Подготовительные работы начались еще до 24 февраля 2024 и с тех пор проект «замороженный», но совсем скоро строительство возобновят.

Известно, что построят три дома — 16, 20, 22-этажки. Количество квартир – 513. Более точной информации нет, но на рендерах видно, что вблизи дома есть двор со спортивной и детской площадкой, накрытый чем-то похожим на белые паруса.

Будет много зелени, ведь архитекторы хотят, чтобы жители ЖК имели связь с природой. Мини-сады появятся на крыше и террасах домов.

Когда застройщик планирует сдать дома, пока не уточняется.

Новости Днепра про В Днепре на Тополе неподалеку от балки появится гигантский ЖК

Новости Днепра про В Днепре на Тополе неподалеку от балки появится гигантский ЖК

Новости Днепра про В Днепре на Тополе неподалеку от балки появится гигантский ЖК

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