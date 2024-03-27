Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре на Тополе-3 неизвестная женщина по третьему кругу ворует дворовые кусты

В Днепре на Тополе-3 неизвестная женщина по третьему кругу ворует дворовые кусты

Сегодня 16:41
просмотров

Соседские войны в Днепре продолжаются.

Новости Днепра про В Днепре на Тополе-3 неизвестная женщина по третьему кругу ворует дворовые кусты

В Днепре на ж/м Тополь-3 по третьему кругу исчезают кусты самшита, которые высадили возле дома местные жители.

Люди подозревают в похищении кустов неизвестную женщину, которую «за работой» зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Уважаемые соседи! Прошу помочь узнать личность на видео. Эта женщина копает самшит по нашим дворам на Тополе. Здесь она на «обходе». У нас уже в третий раз. Есть видео «за работой», — пишет местная жительница Виктория.

На видео, по словам автора сообщения, вероятная воровка «на обходе». На записи видна женщина в плаще, которая гуляет во дворе и осматривает территорию.

В комментариях к сообщению местные жители прикрепили видео, где видно, как женщина выкапывает чужие кусты.

Днепряне говорят, что кусты исчезают по всему микрорайону.

Наверное, у нас тоже она это делала. Потому что через месяц тоже выкопали кусты самшита. И два с половиной года спустя кто-то срезал кусты под самые корни. Четыре куста из шести так и не восстановились после, — замечают люди.

Напомним, ранее в Днепре начались «соседские войны» из-за елки, а на 12 квартале украли дерево для подарка на 8 марта.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Тополе-3 неизвестная женщина по третьему кругу ворует дворовые кустыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Тополе-3 неизвестная женщина по третьему кругу ворует дворовые кустыРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Житель Днепра нашел под своим капотом большую собаку-бультерьера: как это произошло
    Новости Днепра
    Сегодня 18:00
    Житель Днепра нашел под своим капотом большую собаку-бультерьера: как это произошло

    В Днепре водитель нашел под капотом своего автомобиля чужую собаку.

    Как жителю Днепра первый раз получить е-рецепт без визита к врачу: инструкция
    Новости Днепра
    Сегодня 17:31
    Как жителю Днепра первый раз получить е-рецепт без визита к врачу: инструкция

    В Украине, после того, как пациент получает электронный рецепт у…

    На подлете к Днепру уничтожили крылатую ракету
    Новости Днепра
    Сегодня 16:51
    На подлете к Днепру уничтожили крылатую ракету

    В сторону Днепра пускали крылатую ракету.

    В Никополе в результате обстрела погиб мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 16:01
    В Никополе в результате обстрела погиб мужчина

    В Никополе на Днепропетровщине россияне убили мужчину.

    Последние новости

    Житель Днепра нашел под своим капотом большую собаку-бультерьера: как это произошло
    Житель Днепра нашел под своим капотом большую собаку-бультерьера: как это произошло

    В Днепре водитель нашел под капотом своего автомобиля чужую собаку.

    Сегодня 18:00
    4
    просмотров
    Как жителю Днепра первый раз получить е-рецепт без визита к врачу: инструкция
    Как жителю Днепра первый раз получить е-рецепт без визита к врачу: инструкция

    В Украине, после того, как пациент получает электронный рецепт у профильного или семейного врача он может без посещения медучреждения получить его снова – для этого достаточно обратиться к доктору по телефону. Второй раз, дистанционно, рецепт выписывают тем, у кого есть…

    Сегодня 17:31
    2
    просмотров
    На подлете к Днепру уничтожили крылатую ракету
    На подлете к Днепру уничтожили крылатую ракету

    В сторону Днепра пускали крылатую ракету.

    Сегодня 16:51
    3
    просмотров
    Что нужно знать о рационе собак маленьких пород
    Что нужно знать о рационе собак маленьких пород

    Собаки маленьких пород — не только милые пушистые друзья, но и особенные питомцы, которые требуют внимательного отношения. Подобранный рацион должен положительно влиять на состояние шерсти, костей и зубов. Сбалансированное меню считается основой долгой и счастливой жизни любимцев.

    Сегодня 16:37
    3
    просмотров
    В Никополе в результате обстрела погиб мужчина
    В Никополе в результате обстрела погиб мужчина

    В Никополе на Днепропетровщине россияне убили мужчину.

    Сегодня 16:01
    2
    просмотров
    Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)
    Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)

    Днепропетровская областная универсальная научная библиотека им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия одна из самых старейших в городе. Основана еще в Екатеринославе 190 лет назад она несколько раз закрывалась и вновь открывалась.

    Сегодня 15:22
    5
    просмотров
    Будут одевать памятник Шевченко: в Днепре изготовили гигантский вышитый «кожушок»
    Будут одевать памятник Шевченко: в Днепре изготовили гигантский вышитый «кожушок»

    В Днепре установили новый национальный рекорд.

    Сегодня 15:17
    3
    просмотров
    Смертельная драка возле вокзала в Днепре: комментарий полиции
    Смертельная драка возле вокзала в Днепре: комментарий полиции

    Злоумышленника задержали сразу после совершения преступления.

    Сегодня 15:10
    10
    просмотров
    В Днепре неизвестные подожгли автомобиль: что говорят в полиции
    В Днепре неизвестные подожгли автомобиль: что говорят в полиции

    Причастные лица устанавливаются.

    Сегодня 14:47
    5
    просмотров
    Возле вокзала в Днепре сделают временную бесплатную парковку, но есть нюанс
    Возле вокзала в Днепре сделают временную бесплатную парковку, но есть нюанс

    В Днепре из-за ремонта сделают парковку возле вокзала бесплатной.

    Сегодня 14:33
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх