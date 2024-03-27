В Днепре на Тополе-3 неизвестная женщина по третьему кругу ворует дворовые кусты

В Днепре на ж/м Тополь-3 по третьему кругу исчезают кусты самшита, которые высадили возле дома местные жители.
Люди подозревают в похищении кустов неизвестную женщину, которую «за работой» зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Уважаемые соседи! Прошу помочь узнать личность на видео. Эта женщина копает самшит по нашим дворам на Тополе. Здесь она на «обходе». У нас уже в третий раз. Есть видео «за работой», — пишет местная жительница Виктория.
На видео, по словам автора сообщения, вероятная воровка «на обходе». На записи видна женщина в плаще, которая гуляет во дворе и осматривает территорию.
В комментариях к сообщению местные жители прикрепили видео, где видно, как женщина выкапывает чужие кусты.
Днепряне говорят, что кусты исчезают по всему микрорайону.
Наверное, у нас тоже она это делала. Потому что через месяц тоже выкопали кусты самшита. И два с половиной года спустя кто-то срезал кусты под самые корни. Четыре куста из шести так и не восстановились после, — замечают люди.
Напомним, ранее в Днепре начались «соседские войны» из-за елки, а на 12 квартале украли дерево для подарка на 8 марта.
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