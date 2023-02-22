В Днепре на территории одной из больниц нашли немецкое кладбище (ФОТО)

Эту находку обнаружили днепровские активисты и историки.

Сообщается, что на территории 9-й больницы нашли немецкое военное кладбище. Оно находилось прямо в сквере медучреждения перед центральным корпусом.

Об этом рассказал днепровский блогер Артем Костюк.

На аэроснимке даже видна его территория – судя по всему, оно доходило до проспекта. Здание на фотографиях – это боковой фасад левого крыла центрального корпуса больницы, – написал Артем.

Но пока неизвестно, были ли в свое время эти захоронения эксгумированы.

Напомним, ранее мы писали, какие игрушки раньше делали в Днепре.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: