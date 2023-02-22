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В Днепре на территории одной из больниц нашли немецкое кладбище (ФОТО)

Сегодня 09:35
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Эту находку обнаружили днепровские активисты и историки.

Новости Днепра про В Днепре на территории одной из больниц нашли немецкое кладбище (ФОТО)

Сообщается, что на территории 9-й больницы нашли немецкое военное кладбище. Оно находилось прямо в сквере медучреждения перед центральным корпусом.

Об этом рассказал днепровский блогер Артем Костюк.

На аэроснимке даже видна его территория – судя по всему, оно доходило до проспекта. Здание на фотографиях – это боковой фасад левого крыла центрального корпуса больницы, – написал Артем.

Новости Днепра про В Днепре на территории одной из больниц нашли немецкое кладбище (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на территории одной из больниц нашли немецкое кладбище (ФОТО)

Но пока неизвестно, были ли в свое время эти захоронения эксгумированы.

Новости Днепра про В Днепре на территории одной из больниц нашли немецкое кладбище (ФОТО)

Аэроснимок этой местности.

Напомним, ранее мы писали, какие игрушки раньше делали в Днепре

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