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В Днепре на Сичеславской Набережной поймали два огромных судака (ФОТО)

Сегодня 07:07
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Двум рыбакам повезло.
Новости Днепра про В Днепре на Сичеславской Набережной поймали два огромных судака (ФОТО)

Фото иллюстративное.

Оказалось, что кроме сомов-гигантов, в реке Днепр водятся и другие очень крупные рыбы. Двум жителям Днепра изрядно повезло во время рыбалки на Сичеславской Набережной — обоим удалось поймать огромных судаков.

Фотографии улова быстро распространились в социальных сетях.

Обе рыбы длиной не менее 1 метра, а одна из них, вероятно, весит более 5 килограмм.

В комментариях к фотографиям некоторые горожане надеются на то, что рыб выпустили обратно в воду. Однако дальнейшая их судьба не известна.

Какую наживку мужчины использовали, чтобы поймать судаков — неизвестно.

Заметим, что такой размер рыб в естественных условиях – считается нормальным. В открытых водоемах вес судака обыкновенного может составлять более 10 килограмм, а длина может достигать 1 метра. Бывают и исключения, когда этот вид рыбы может весить до 20 кг. Однако, как правило, судак весит от 1 до 5 килограммов и имеет длину 40-70 сантиметров.

Напомним, недавно на Победе поймали 34-килограммового сома.Также ранее мы писали, что сомов такого размера ловят в Днепре не впервые. 12 июня, в Днепре мужчина сам поймал 28-килограммового сома. Были даже 2-метровые, похожие на монстров, еще в 2021 году. После этого того же года днепрянин рассказал историю, как боролся с 50-килограммовым сомом-людоедом. А после начала полномасштабной войны бесстрашный житель Днепра охотился на сома во время ракетного удара.

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