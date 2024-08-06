В Днепре на Сичеславской Набережной поймали два огромных судака (ФОТО)

Оказалось, что кроме сомов-гигантов, в реке Днепр водятся и другие очень крупные рыбы. Двум жителям Днепра изрядно повезло во время рыбалки на Сичеславской Набережной — обоим удалось поймать огромных судаков.
Фотографии улова быстро распространились в социальных сетях.
Обе рыбы длиной не менее 1 метра, а одна из них, вероятно, весит более 5 килограмм.
В комментариях к фотографиям некоторые горожане надеются на то, что рыб выпустили обратно в воду. Однако дальнейшая их судьба не известна.
Какую наживку мужчины использовали, чтобы поймать судаков — неизвестно.
Заметим, что такой размер рыб в естественных условиях – считается нормальным. В открытых водоемах вес судака обыкновенного может составлять более 10 килограмм, а длина может достигать 1 метра. Бывают и исключения, когда этот вид рыбы может весить до 20 кг. Однако, как правило, судак весит от 1 до 5 килограммов и имеет длину 40-70 сантиметров.
Напомним, недавно на Победе поймали 34-килограммового сома.Также ранее мы писали, что сомов такого размера ловят в Днепре не впервые. 12 июня, в Днепре мужчина сам поймал 28-килограммового сома. Были даже 2-метровые, похожие на монстров, еще в 2021 году. После этого того же года днепрянин рассказал историю, как боролся с 50-килограммовым сомом-людоедом. А после начала полномасштабной войны бесстрашный житель Днепра охотился на сома во время ракетного удара.
Читайте также:
Автор:
Жители Кривого Рога услышат взрывы.
Произошли временные изменения в маршрутах некоторых троллейбусов.
Жители Днепра жалуются на сломанный "Москвич", который более десяти лет…
В Днепре появились мультифункциональные дорожки.
Жители Кривого Рога услышат взрывы.
Произошли временные изменения в маршрутах некоторых троллейбусов.
Хорошего дня, друзья!
Жители Днепра жалуются на сломанный "Москвич", который более десяти лет стоит на парковке у многоэтажки.
В Днепре появились мультифункциональные дорожки.
В Днепре спасают военного, которому пуля выбила глаз.
В Верхнеднепровском районе рабочий упал с высоты.
На реконструкцию лицея в Каменском хотят потратить более 160 млн гривен.
В Днепре свет не будут выключать, но некоторым не повезет.
В сети обнародовали редкое фото затопленной в 1931 году Мандрыковки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!