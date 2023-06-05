В Днепре на сутки некоторые жилые массивы останутся без воды: подробности

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре отключили воду (АДРЕСА) .

Все – из-за проведения регламентных работ на очистных сооружениях водоснабжения насосно-фильтровальной станции Нижнеднепровск-Узел.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

С 08:00 6 июня до 08:00 7 июня жители жилых массивов Северный, Южный и поселка Шевченко останутся без воды.

Первые фонтаны в нашем городе появились в конце XIX века.…

Украинские защитники продвинулись на разных участках на Бахмутском направлении. Кое-где…

Нужна помощь: в Днепропетровской области без вести пропал 63-летний мужчина В Днепропетровской области пропал 63-летний Владимир Недомирок. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Жителей региона просят помочь в поисках. просмотров

В Днепре цены на черешню бьют рекорды Черешня - одна из первых ягод, которой лакомятся украинцы в конце весны - в начале лета. 0 просмотров

Украинские военные продвинулись под Бахмутом, — Маляр о ситуации Украинские защитники продвинулись на разных участках на Бахмутском направлении. Кое-где они смогли отбить у российских оккупантов до 1600 метров территории. просмотров