В Днепре на Старомостовой трамвай «дал угла» (ВИДЕО)

Во вторник, 9 июля, на площади Старомостовой «дал угла» трамвай.
По крайней мере, такую информацию предоставляют очевидцы, обнародовавшие в соцсетях видео с места происшествия.
На парящем в сети видео видно, что трамвай действительно сошел с рельсов. Вагон развернуло на путях, поэтому движение электротранспорта заблокировано в обе стороны.
Остальной транспорт может свободно ездить.
В настоящее время работники пытаются устранить проблему с трамваем.
Напомним, в Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи изменили маршрут.
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