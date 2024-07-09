В Днепре на Старомостовой трамвай «дал угла» (ВИДЕО)

Движение затруднено.

Во вторник, 9 июля, на площади Старомостовой «дал угла» трамвай.

По крайней мере, такую ​​информацию предоставляют очевидцы, обнародовавшие в соцсетях видео с места происшествия.

На парящем в сети видео видно, что трамвай действительно сошел с рельсов. Вагон развернуло на путях, поэтому движение электротранспорта заблокировано в обе стороны.

Остальной транспорт может свободно ездить.

В настоящее время работники пытаются устранить проблему с трамваем.

Напомним, в Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи изменили маршрут.

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