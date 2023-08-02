В Днепре на Солнечной Набережной сбили бабушку и 9-летнюю девочку: комментарий полиции

Там на пешеходном переходе сбили 67-летнюю женщину и 9-летнюю девочку.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На место происшествия вызвали правоохранителей и медиков.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что пострадавшие получили телесные повреждения, сейчас проходят обследования в больнице.
На месте работает следователь по ДТП.
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