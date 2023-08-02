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  • В Днепре на Солнечной Набережной сбили бабушку и 9-летнюю девочку: комментарий полиции

В Днепре на Солнечной Набережной сбили бабушку и 9-летнюю девочку: комментарий полиции

Сегодня 12:11
просмотров

Сегодня, 2 августа, в Днепре на Солнечной Набережной (ранее Малиновского) произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на Солнечной Набережной сбили бабушку и 9-летнюю девочку: комментарий полиции

Там на пешеходном переходе сбили 67-летнюю женщину и 9-летнюю девочку.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На место происшествия вызвали правоохранителей и медиков.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что пострадавшие получили телесные повреждения, сейчас проходят обследования в больнице.

На месте работает следователь по ДТП.

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Новости Днепра про В Днепре на Солнечной Набережной сбили бабушку и 9-летнюю девочку: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Солнечной Набережной сбили бабушку и 9-летнюю девочку: комментарий полицииРусский

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