В Днепре на Соколе появятся островки безопасности: для чего они

Островки безопасности появятся на Соколе.

На Соколе появятся три новых островка безопасности, об этом сообщили в сообществе Urban Dnipro.

Это выступы на дороге, которые позволяют регулировать движение на наземных пешеходных переходах. Островки служат как защитный элемент для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги.

Их удалось продвинуть в момент перед началом ремонта бульвара Славы, говорится в сообщении.

Также на бульваре нанесут велосипеды и велокоридоры.

Напомним, из-за ремонта бульвара Славы не курсирует троллейбус №21.

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