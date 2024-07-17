В Днепре на Соборной площади на остановках трамваев появятся «венские платформы»: для чего они нужны

Детали о нововведениях рассказали в Facebook-сообществе Urban Dnipro.
«Венскими платформами» называют остановки трамвая, устроенные в виде платформ на проезжей части на одном уровне с тротуаром. То есть пассажиры с тротуара сразу попадают на первую ступеньку трамвая, а не перескакивают лишние препятствия. В то же время, автомобили поднимаются до уровня платформы.
Такой широкий поднятый переход, но платформа, — объясняют урбанисты.
Такое название конструкция получила, потому что впервые платформы установили в австрийской столице – Вене.
Это решение устраивают в стесненных условиях, когда нет места для устройства традиционной платформы. Оно делает посадку/высадку более инклюзивной, поскольку с тротуара людям не нужно спускаться на проезжую часть, — отмечают в сообщении.
В этом году на Соборной площади появятся первые трамвайные платформы подобного типа. Именно здесь есть проблема с устройством отдельных остановок.
Будет как-то так:
Так обустроили остановки в Европе.
У остановки больницы Мечникова уже начали работы.
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