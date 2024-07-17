В Днепре на Соборной площади на остановках трамваев появятся «венские платформы»: для чего они нужны

В Днепре появятся "венские платформы".

Детали о нововведениях рассказали в Facebook-сообществе Urban Dnipro.

«Венскими платформами» называют остановки трамвая, устроенные в виде платформ на проезжей части на одном уровне с тротуаром. То есть пассажиры с тротуара сразу попадают на первую ступеньку трамвая, а не перескакивают лишние препятствия. В то же время, автомобили поднимаются до уровня платформы.

Такой широкий поднятый переход, но платформа, — объясняют урбанисты.

Такое название конструкция получила, потому что впервые платформы установили в австрийской столице – Вене.

Это решение устраивают в стесненных условиях, когда нет места для устройства традиционной платформы. Оно делает посадку/высадку более инклюзивной, поскольку с тротуара людям не нужно спускаться на проезжую часть, — отмечают в сообщении.

В этом году на Соборной площади появятся первые трамвайные платформы подобного типа. Именно здесь есть проблема с устройством отдельных остановок.

Будет как-то так:

Так обустроили остановки в Европе.

У остановки больницы Мечникова уже начали работы.

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