В Днепре на Слобожанском иномарка влетела в троллейбус (видео момента)

Сегодня, 14 октября, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла авария.

Там Volkswagen влетел в троллейбус.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители и публикуют видео.

На кадрах видно, что водитель иномарки пытался обогнать троллейбус, но не учел дорожную обстановку и не обратил внимание на двигавшуюся в соседней полосе маршрутку.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Движение троллейбусов не остановлено.

На месте происшествия работают патрульные, движение по проспекту не затруднено.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе перевернулся грузовик: пострадал водитель.

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