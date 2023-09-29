В Днепре на Слобожанском проспекте водитель Mercedes не пропускал «скорую», которая везла раненого бойца

В Днепре недавно произошел вопиющий случай: на Слобожанском проспекте водитель Mercedes не пропускал «скорую», которая в тот момент везла раненого бойца.

Видео опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что «скорая» двигалась по Слобожанскому проспекту в сторону Центрального моста в левой полосе. Перед ней ехал Mercedes.

В автомобиле медиков были включены звуковые сигнальные маячки, сигналил и водитель, однако Mercedes не пропустил карету скорой помощи.



В пресс-службе патрульной полиции нам сообщили, что обращений по поводу действий водителя Mercedes не поступало.

Не будьте как этот водитель! Всегда пропускайте автомобили медиков, спасателей и полицейских с включенными спецсигналами!

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