В Днепре на Слобожанском проспекте водитель Mercedes не пропускал «скорую», которая везла раненого бойца

Видео опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, что «скорая» двигалась по Слобожанскому проспекту в сторону Центрального моста в левой полосе. Перед ней ехал Mercedes.
В автомобиле медиков были включены звуковые сигнальные маячки, сигналил и водитель, однако Mercedes не пропустил карету скорой помощи.
В пресс-службе патрульной полиции нам сообщили, что обращений по поводу действий водителя Mercedes не поступало.
Не будьте как этот водитель! Всегда пропускайте автомобили медиков, спасателей и полицейских с включенными спецсигналами!
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