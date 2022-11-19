В Днепре на Слобожанском проспекте снова облили кислотой 6 авто

Для шести автомобилистов это утро началось не с кофе. На Слобожанском проспекте неизвестный снова облил кислотой несколько машин. Известно, что инцидент произошел рядом с домом №18, пишет Информатор.
Всего испортили 6 автомобилей. На место происшествия приехали полицейские. Это уже не первый подобный случай в этом районе. На этой неделе у дома №10 на Слобожанском проспекте таким же способом повредили 10 припаркованных автомобилей.
Неизвестного «мстителя», который портит чужие автомобили пока не нашли.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
В Днепре мужчина во время прогулки потерял своего 6-летнего внука.
Часть исторических зданий в Днепре навсегда потеряна – они медленно…
В окупованому селищі Камиш-Зоря Запорізької області російські солдати жорстоко вбили…
Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз…
Обязательно захватите с собой зонт!
В Днепре мужчина во время прогулки потерял своего 6-летнего внука.
В Марганце Днепропетровской области задержали серийного вора, мужчина подозревается в совершении четырёх краж.
Часть исторических зданий в Днепре навсегда потеряна – они медленно разрушались в течение десятилетий и в результате были снесены. Как они выглядели можно увидеть теперь только на фото.
В окупованому селищі Камиш-Зоря Запорізької області російські солдати жорстоко вбили жінку, чоловіка та двох дітей.
Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.
Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко продолжает создавать настоящие кулинарные шедевры.
11 ноября военнослужащий Артем Кушнаренко погиб в бою в Донецкой области, защищая независимость и территориальную целостность Украины.
Российские военные перекидывают отдельные подразделения своих войск из Херсонского направления в Луганскую область.
В Днепре возле "Макдональдса", что на Победе, местные жители сделали забавное фото: два автомобиля заранее заняли очередь на МакДрайв.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!