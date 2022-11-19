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В Днепре на Слобожанском проспекте снова облили кислотой 6 авто

Сегодня 12:10
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В Днепре неизвестные снова облили кислотой припаркованные во дворе автомобили.

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте снова облили кислотой 6 авто

Для шести автомобилистов это утро началось не с кофе. На Слобожанском проспекте неизвестный снова облил кислотой несколько машин. Известно, что инцидент произошел рядом с домом №18, пишет Информатор.

Всего испортили 6 автомобилей. На место происшествия приехали полицейские. Это уже не первый подобный случай в этом районе. На этой неделе у дома №10 на Слобожанском проспекте таким же способом повредили 10 припаркованных автомобилей.

Неизвестного «мстителя», который портит чужие автомобили пока не нашли.

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