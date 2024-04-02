В Днепре на Слобожанском не поделили дорогу Mitsubishi и маршрутка №158: остановились троллейбусы

Сегодня, 2 апреля, в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Новосамарской произошло ДТП — там столкнулись Mitsubishi Galant и маршрутка №158.
Об этом сообщает «Информатор».
На место происшествия прибыли медики и полицейские. Предварительно, травмировалась пассажирка автобуса.
Кроме того, в результате аварии остановилось движение троллейбусов №3, №7, №15 и №20. Движение в направлении Центрального моста затруднено, заняты две полосы.
Учитывайте это во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мотоцикл, который разыскивает Интерпол, попал в ДТП: что известно.
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Александра Лучка
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