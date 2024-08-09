В Днепре на следующей неделе будут отключать воду в трех районах города: кого касается

С 12 по 16 августа воду будут отключать должникам частного сектора Центрального и Чечеловского районов по следующим адресам:
Они задолжали 324787,62 грн. Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».
Также с 12 по 16 августа воду отключат должникам многоквартирных домов Амур-Нижнеднепровского района города по адресам:
Они задолжали 466066,97 грн.
В КП “Днепропроводоканал” напоминают, что во избежание отключений нужно . погасить задолженность. Если нет возможности погасить всю сумму, то можно заключить договор реструктуризации долга на удобный срок. Необходимо обратиться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП». Найти их можно по ссылке.
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