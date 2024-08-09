В Днепре на следующей неделе будут отключать воду в трех районах города: кого касается

В Днепре на следующей неделе должников будут отключать от водоснабжения.

С 12 по 16 августа воду будут отключать должникам частного сектора Центрального и Чечеловского районов по следующим адресам:

Центральный район:

ул. Кошута;

ул. Юрия Савченко;

ул. Пластовская;

ул. Жемчужная.

ул. Юрия Савченко; ул. Пластовская; ул. Жемчужная. Чечеловский р-н:

ул. Высокогорная;

ул. Васильевская;

ул. Всенародное;

проезд Кривой;

ул. Потечная;

пров. Будника;

ул. Зеркально;

порв. Конюхова;

ул. Новошкольная.

Они задолжали 324787,62 грн. Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

Также с 12 по 16 августа воду отключат должникам многоквартирных домов Амур-Нижнеднепровского района города по адресам:

ул. Котляревского, дом. 11;

ул. Калиновая, дом. 64.

Они задолжали 466066,97 грн.

В КП “Днепропроводоканал” напоминают, что во избежание отключений нужно . погасить задолженность. Если нет возможности погасить всю сумму, то можно заключить договор реструктуризации долга на удобный срок. Необходимо обратиться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП». Найти их можно по ссылке.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: