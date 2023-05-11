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В Днепре на Савченко мужчина упал в яму и задохнулся: что говорят в полиции

Сегодня 12:21
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Вчера ночью в заброшенном здании на улице Савченко обнаружили тело мужчины.

Новости Днепра про В Днепре на Савченко мужчина упал в яму и задохнулся: что говорят в полиции

Погибшему примерно 40-45 лет.

Об этом сообщает ТГ-канал «Днепр оперативный».

Отмечается, что тело обнаружили в яме. По словам товарища погибшего, мужчина упал в яму, а когда пытался вылезти – его засыпало землей. Горожанин задохнулся. 

Новости Днепра про В Днепре на Савченко мужчина упал в яму и задохнулся: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием в полицию.

Там нам подтвердили эту информацию и отметили, что на теле не обнаружены видимые телесные повреждения. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Все детали выясняются.

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Новости Днепра про В Днепре на Савченко мужчина упал в яму и задохнулся: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Савченко мужчина упал в яму и задохнулся: что говорят в полицииРусский

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