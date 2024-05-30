В Днепре на рынке на ж/м Тополь человек потерял сознание

Об этом сообщил Геннадий Корбан в своем Telegram-канале со ссылкой на благодарность местной жительницы Татьяны.
Как сообщила женщина, событие произошло на рынке жилмассива Тополь-1 около 12:00.
Моя дочь сегодня упала в обморок. Нам помогли полицейские. Вызвали скорую помощь, были с нами, поддерживали, пока не приехала скорая.
Жительница Днепра поблагодарила правоохранителей за оперативность и скорую реакцию.
К тому же, это не единственный случай, когда патрульные полиции Днепра помогли человеку в трудной ситуации. Вчера на проспекте Ивана Мазепы полицейские увидели автомобиль Opel, из которого шел столб дыма. Оказалось, что возгорание возникло под капотом. На помощь прибежали небезразличные граждане и три патрульных.
В Telegram-канале патрульной полиции Днепропетровской области распространили видео с бодикамеры одного из правоохранителей. На видео можно увидеть, как тот мгновенно среагировал на ситуацию и подбежал к автомобилю вместе с огнетушителем. После ликвидации воспламенения патрульный заглянул внутрь, чтобы убедиться в том, что задымления больше нет.
К счастью, никто не пострадал. Водитель был благодарен за реагирование и помощь, – написали в публикации к видео.
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